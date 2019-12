Cobra - S01 E17 - Les Affreux

Cobra, qui recherche des preuves pour démanteler un trafic de drogue, doit aussi se méfier de Gelt qui cherche à l’éliminer pour se venger. C’est malheureusement Miranda, une amie de Cobra, qui est blessée. Un peu plus tard, Rand lui demande de prendre la tête d’une équipe de réserve afin de disputer un match face aux Saxons Rouges. Il choisit alors les joueurs de l’équipe Z, réputés les plus difficiles. Mais Cobra a reconnu en fait le pseudonyme d’un de ses vieux amis… Au plus profond des couloirs du stade, Cobra retrouve alors Zack, et ses cinq compagnons, dont les trois frères de Ron, dont la mort a été causée par Gelt lors d’une séance d’entraînement peu de temps auparavant.