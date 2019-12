Cobra - S01 E18 - La partie commence

Cobra prend la tête de l’équipe Z, une équipe bien moins expérimentée que l’équipe première, mais il a un plan : il est parvenu à récupérer des radiographies de l’équipe adverse, mettant ainsi en lumière de vieilles blessures, et compte bien tirer parti de ces données. Le match commence alors entre les deux équipes, et l’équipe Z parvient à contrer celle des Saxons Rouges dans un premier temps. Cobra réussira même à régler son compte à Gelt. Mais le jeu de la mort vient de débuter, et peu de règles tiennent devant ce massacre !