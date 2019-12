Cobra - S01 E19 - Une belle

Le Rug-Ball n'épargne personne aussi bien dans une équipe que dans l'autre, ce qui n’est finalement pas du goût de Rand, qui craint que sa prestigieuse équipe ne soit battue ! Il demande alors expressément à Dan Brad d’éliminer Cobra sur le terrain. Ce dernier, qui n’en oublie pas pour autant la mission qui l’a amené jusqu’ici, sous l’œil discret de Dominique qui est venue assister au match, est pris alors entre deux joueurs lors d’une phase de jeu, et ne peut éviter un terrible coup qui l’assomme. Cobra se retrouve temporairement à l’hôpital, et va en profiter pour trouver les preuves du trafic de drogue. Il ne lui reste plus qu’à les faire parvenir à Dominique, mais comment ? D’autant qu’il vient d’être démasqué par Rand…