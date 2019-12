Cobra - S01 E20 - La Mer de sable

Cobra fait escale sur une planète où tout n’est que mer de sable. Elle est contrôlée par d’étranges guerriers, les Sodès, qui vivent en réalité à travers leurs épées. Ce sont en effet ces dernières qui sont vivantes, les corps n’étant que des armures vides. Cobra et Armanoïde vont devoir les affronter, après le saccage de leur vaisseau, et surtout aider une petite troupe de réfugiés à se mettre à l’abris. Parmi eux se trouve notamment un vieux Sodès qui leur apprend que si aujourd’hui, ces guerriers sèment la mort et la terreur, il s’agissait autrefois d’un peuple pacifique...