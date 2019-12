Cobra - S01 E21 - Un roi de trop

Après avoir fait une diversion pour permettre à leurs amis de s’enfuir, Cobra et Armanoïde se retrouvent seuls dans le désert des sables de Zados. Mais pas pour longtemps, car ils sont capturés et fait prisonniers dans l’immense vaisseau qui sert de base à ces guerriers aux armures vides. En s’échappant de sa cellule, Cobra va alors faire la connaissance du roi Jeak, le roi des Sodès, déchu et prisonnier lui aussi. Cobra apprend que l’actuel roi Babel est un imposteur et que c’est lui qui fait régner la terreur sur Zados. Endossant une armure, Cobra va alors aider Jeak à retrouver son trône, et ramener ainsi la paix sur la planète. Mais Babel est loin d’être un adversaire facile...