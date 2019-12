Cobra - S01 E22 - Les Zombos

Cobra débarque sur la planète Rafus afin de rendre visite à son vieil ami Vigoro, qu’il n’a pas vu depuis 15 ans. Mais hélas, il ne retrouve que ruines et désolation. Seul Ferraillus, le petit robot de Vigoro, est encore en vie. Cobra apprend alors non seulement que son vieil ami est mort, mais qu’en plus sa fille Yoko a été capturée par les Zombos, des pirates qui ont envahi la planète afin d’extraire des minerais, source d’une drogue très puissante. A l’aide d’une puissante foreuse qu’avait construit Vigoro avant sa mort, Cobra part alors délivrer Yoko...