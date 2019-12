Cobra - S01 E23 - Menace sous la mer

Alors que Cobra passe une semaine de vacances en compagnie de Dominique, un navire transportant une grosse cargaison de lingots d'or est attaqué et coulé. En voulant porter secours au navire, Cobra est blessé au bras et Dominique se fait capturer par des femmes sous-marines. De retour au port, Cobra se rend compte que tout le monde semble avoir peur de ce peuple sous-marin. Après s’être retrouvé chez Opale, une charmante mais dangereuse gardienne de phare, il se décide à aller affronter ses ennemies sous la mer et délivrer Dominique. Cobra va devoir affronter Terrora, une créature terrible qui possède un bouclier annulant les effets du rayon delta.