Cobra - S01 E25 - Cobra est mort

Cobra vient de dérober une grosse cargaison de diamants aux Pirates de l’Espace. Après les avoir caché dans un entrepôt, il pense être tranquille, mais Brian Reed, le propriétaire de ces diamants ne l’entend pas ainsi. Il parvient à faire capturer Armanoïde et réussit à attirer Cobra chez lui pour faire un échange. Mais les choses tournent mal et Cobra tombe dans un bain cryogénisant. Armanoïde, libérée juste avant, va alors s’occuper de lui et l’emmener chez un ami professeur. Mais les Pirates les poursuivent, bien décidés à les éliminer définitivement en profitant de l’état critique de Cobra...