Cobra - S01 E26 - En pleine guerre

Cobra et Armanoïde se trouvent sur une planète déchirée par une guerre civile. Cobra profite de la confusion pour dérober des bijoux royaux, mais après avoir réussi son vol, il se retrouve avec un enfant dont le grand-père vient de mourir, et décide de l’emmener avec lui, voulant rallier une zone neutre. Il rencontre peu après un groupe de rebelles, menés par le sous-lieutenant Sheila, et n’a d’autre choix que de se joindre à eux. Mais très rapidement, il s’avère que l’un des rebelles est un traître... De plus, rejoindre la zone neutre présente de nombreux dangers naturels, entre le soleil mortel en pleine journée, les marécages ou les serpents des sables...