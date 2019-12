Cobra - S01 E29 - Les Retrouvailles

Cobra, Canos et Palmas se rendent sur la planète glacière Neptula afin d’y trouver leur dernier compagnon, Cargou, et reformer leur équipe d’autrefois. Mais les Pirates de l’Espace l’ont capturé afin qu’il rejoigne leurs rangs. Ils souhaitent utiliser les formidables pouvoirs sensoriels de Cargou, tous ses sens étant en effet hyper-développés. Cobra parviend tout de même à libérer son ami, mais contre toute attente, celui-ci refuse de prendre part au combat contre Salamandar. Il souhaite en effet désormais vivre auprès de ses amis baleiniers, et surtout auprès de la belle Elsa. Mais la Guilde des Pirates ne l’entend pas de cette oreille...