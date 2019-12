Cobra - S01 E30 - Tous contre Salamandar

Cobra veut profiter d'une réunion des principaux dirigeants des Pirates de l'Espace dans un casino spatial pour abattre Salamandar. Pour cela, lui et ses amis rendent visite à un certain professeur Karl, qui trempe dans un trafic de drogue. Après l’avoir éliminé, Canos prend son apparence, pour leur permettre d’infiltrer les lieux de la réunion de la Guilde. Peu après, Cobra aperçoit Salamandar dans un couloir et s’apprête à le tuer, mais Cargou l’arrête au dernier moment : Salamandar est protégé par une barrière invisible, formée par ses quatre gardes du corps. Un match de catch qui doit avoir lieu va donner l’occasion à Cobra de tromper son ennemi, en prenant la place d’El Skyman, l’un des deux catcheurs...