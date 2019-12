Cobra - S01 E31 - À bientôt Cobra...

Après avoir vaincu Salamandar, Cobra et Canos se retrouvent en voyage à bord d‘un train. Là, Cobra retrouve Dominique, à présent devenue Murielle Laramba, la grande prêtresse de la secte Rada. Elle se prépare à lancer dans l'espace d’immenses statues qui seront autant de symboles de paix. Mais les choses tournent mal : contre toute attente, Salamandar n’est pas mort, et il s’est déjà vengé de Cargou et Palmas, puis de Canos dans le train. Cobra n’a d’autre choix que de se rendre sur la planète Volatus, là où residerait à la fois Salamandar et la secte Rada, afin d’y combattre définitivement ce revenant, et empêcher que les statues de Cid tombent entre ses mains..