Comme un chef

Cinéma

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine au talent certain, rêve depuis son enfance de succès et de grand restaurant. La situation financière de son couple le contraint cependant d'accepter des petits boulots de cuistot qu'il n'arrive pas à conserver. Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexandre Lagarde, grand chef étoilé dont la situation confortable est mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses restaurants. Si Lagarde devait perdre une de ses étoiles, il risquerait d'être congédié sur-le-champ. Or, le chef est à court d'idées...