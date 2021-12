Divertissements

Dans chaque épisode de "Comment être belle toute nue", deux femmes aux histoires personnelles émouvantes et fortes, vont successivement se livrer en toute intimité sur leur mal-être, leurs complexes et véritablement se dépasser… Car pour ces femmes dont les complexes paralysent le quotidien, cette émission est l’ultime chance pour enfin réussir à s’aimer. Parviendront-elles à se mettre littéralement à nue pour dépasser leurs complexes ? C’est en tout cas la mission de Zak Khchai, qui les accompagnera dans cette expérience unique qui va changer leur vie. Lui, qui a affronté des épreuves similaires dans le passé, est parvenu à s’accepter, à s’aimer tel qu’il est, et prône aujourd’hui fièrement la « body positive attitude » ! Zak accompagnera ces femmes, avec douceur et bienveillance, à travers plusieurs étapes fondamentales. La devise de "Comment être belle toute nue" ? Il n’y a pas de grandes tailles, que des grandes femmes !