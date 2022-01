Comment être belle toute nue - Stéphanie et Marina

A l’ère des réseaux sociaux où les diktats de beauté sont encore nombreux, il n’est pas toujours évident de s’accepter, de s’aimer quand on ne correspond pas aux normes de beauté érigées en modèles. Pourtant, depuis quelques années, une autre voix s’élève : celle du body positive, qui revendique haut et fort le fait de s’aimer tel que l’on est ! C’est justement la promesse de l’émission "Comment être belle toute nue". Il n’existe pas UNE norme de corps : les corps sont tous différents, uniques, et c’est cela qui fait leur beauté ! Dans chaque épisode de "Comment être belle toute nue", deux femmes aux histoires personnelles émouvantes et fortes, vont successivement se livrer en toute intimité sur leur mal-être, leurs complexes et véritablement se dépasser…Car pour ces femmes dont les complexes paralysent le quotidien, cette émission est l’ultime chance pour enfin réussir à s’aimer. C’est la mission de Zak Khchaï, qui les suivra dans cette expérience unique qui va changer leur vie. Zak accompagnera ces femmes, avec douceur et bienveillance, à travers plusieurs étapes fondamentales qui ont déjà fait leurs preuves pour la progressive acceptation de soi : le miroir, le line up, le shooting nu. Il les guidera également pas à pas jusqu’à l’ultime défi du défilé en sous-vêtements devant un public composé de proches mais aussi de parfaits inconnus !