EXCLU - Comment être belle toute nue : Découvrez les premières images de l'émission 2 !

A l’ère des réseaux sociaux où les diktats de beauté sont encore nombreux, il n’est pas toujours évident de s’accepter, de s’aimer quand on ne correspond pas aux normes de beauté érigées en modèles. Et pourtant, depuis quelques années, une autre voix s’élève : celle du body positive, qui revendique haut et fort le fait de s’aimer tel que l’on est ! Dans cet épisode de "Comment être belle toute nue", Jessie et Farah, vont successivement se livrer en toute intimité sur leur mal-être, leurs complexes et véritablement se dépasser… Il n’y a pas de grandes tailles, que des grandes femmes ! Alors, prêtes et prêts à franchir le pas de l’acceptation de soi ?