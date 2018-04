Confessions intimes du 11 avril 2018 - Episode 60

Dénicheur de mannequin, c'est toute ma vie :A St-Tropez, Georges et Josy sont les vedettes du coin toujours collées ensemble. Tropézien dans l’âme, Georges, 65 ans, est un personnage haut en couleur avec l’accent du sud. Josy, elle, 61 ans, est la parisienne qui a toujours travaillé dans la mode et qui s’est expatriée dans le sud par amour. Aujourd’hui, un seul point de désaccord entre eux, Georges veut maintenant profiter de la vie, Josy, elle, ne compte pas s’y résoudre. Alors que l’âge de la retraite approche, Josy ne compte pas raccrocher. Pour elle, son métier de « dénicheur de mannequin », c’est avant tout une passion. Alors ensemble, ils entament leur 25ème saison de juin à décembre à la recherche de 10 canons de beauté qui auront la chance de concourir devant un jury de la mode à paris. Je suis une femme cougar et alors :A 56 ans, Nicole est une cougar et l’assume pleinement. Elle aime les hommes jeunes entre 25 et 35 ans qui sont pétillants de vie. Pour elle, les autres sont pantouflards et ennuyeux. Agent immobilier, elle prend énormément soin d’elle en pratiquant le sport 3 fois par semaine. Elle aime être sexy. Pour elle son âge est anecdotique et ne l’empêche pas de vivre comme si elle en avait 20. Si un homme lui plaît, elle y va. En un mot, elle croque la vie. Son amie Annabelle qui est une montagnarde très ancrée dans le réel et les valeurs traditionnelles ne comprend absolument pas son choix de vie. Avec un vrai franc-parler, elle ose lui dire le fond de sa pensée. Pour elle, belle comme elle est, elle devrait chercher un homme posé et stable au lieu perdre son temps dans ses aventures.Mon amour de coccinelle :Depuis plusieurs années, Olivier est passionné des coccinelles. Il essaie de faire tous les meetings des grands passionnés du véhicule et s’informe sur tout. Il en possède lui-même une. Il la bichonne, l’entretien et la surveille, et cela agace Brigitte, sa compagne. Il se lève coccinelle, mange coccinelle, se douche coccinelle. Olivier, de son côté, en a assez que Brigitte se plaigne de sa passion. « Moi, ma coccinelle c’est comme un enfant, elle passe avant elle et ça elle le sait"!