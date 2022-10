Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Antonin & Nelson

Dans Dating with dogs, deux célibataires amoureux des chiens vont essayer de trouver l'amour en se fiant aux fidèles compagnons des prétendants et prétendantes. Antonin accompagné de sa fidèle Monoï une spitz de 7 ans. Le jeune parisien avec un don pour la voyance espère qu'il tirera les bonnes cartes sur l'application dating with dogs. Nelson accompagné de Holy sa jolie border collie de 9 ans. Ce jeune homme rêve de se marier et d'avoir des enfants. Pendant les dates à l'aveugle, Antonin choisit d'approfondir avec Fabrizio et sa petite Lowky ainsi que Mike et son fidèle Owen. De son côté, Nelson choisit Olivia et sa fidèle Romy ainsi que Adeline et sa petite Lola. Après avoir approfondis avec eux pendant un date ils vont vivre des moments ensemble pour se découvrir. Ont-ils trouvé la perle rare qu'ils cherchaient ? Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Antonin & Nelson