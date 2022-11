Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Eric & Mathilde

Dans Dating with dogs, deux célibataires amoureux des chiens vont essayer de trouver l'amour en se fiant aux fidèles compagnons des prétendants et prétendantes. Mathilde accompagnée de ses grands bébés Ninja un bull terrier de 2 ans et Pawan un croisé de 4 ans. La jeune femme très caractérielle cherche un homme qui acceptera l'omniprésence de ses chiens dans sa vie. Éric accompagné de Willa sa fidèle beagle de 6 ans. Ce jeune papa au cœur d'artichaut recherche une femme qui pourra partager sa vie. Pendant les dates à l'aveugle, Éric choisit d'approfondir avec Larileen et sa petite Maybeline ainsi que Mae et ses chiens Abril et Ami. De son côté, Émeline choisit Michaël et son petit Pilou ainsi que Malcom et sa petite Joy. Après avoir approfondis avec eux pendant un date ils vont vivre des moments ensemble pour se découvrir. Ont-ils trouvé la perle rare qu'ils cherchaient ? Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Eric & Mathilde