Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Maxence & Émeline

Dans Dating with dogs, deux célibataires amoureux des chiens vont essayer de trouver l'amour en se fiant aux fidèles compagnons des prétendants et prétendantes. Émeline accompagnée de ses deux bébés Shouki un bébé pomchi de 4 mois et Papaye un chocho de 2 ans. La jeune femme très spontanée espère trouver l'amour grâce à l'application dating with dogs. Maxence accompagné de Kimo son fidèle shiba Inu de 8 ans. Ce joueur de poker professionnel espère être l'exception qui confirme la règle "Heureux aux jeux malheureux en amour". Pendant les dates à l'aveugle, Maxence choisit d'approfondir avec Manon et son chien Marley ainsi que Manon et son petit Pablo. De son côté, Émeline choisit Hervé et son petit Loki ainsi que Willy et son chien Ilton. Après avoir approfondi avec eux pendant un date ils vont vivre des moments ensemble pour se découvrir. Ont-ils trouvé la perle rare qu'ils cherchaient ? Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Maxence & Emelyne