Dating with dogs, L'amour mon chien et moi - Vaiana & Henri-Claude

Dans Dating with dogs, deux célibataires amoureux des chiens vont essayer de trouver l'amour en se fiant aux fidèles compagnons des prétendants et prétendantes. Vaiana escortée de ses deux chochos Maiko 5 ans et Jaska 7 ans. La jeune femme est très active et espère trouver un homme qui aime ses chiens autant qu'elle. Henri-Claude accompagné de Yoko sa fidèle shiba Inu de 4 ans. Ce pur citadin veut une nouvelle fois sombrer à l'ivresse de la passion. Pendant les dates à l'aveugle, Vaiana choisit d'approfondir avec Nicolas et ses chiens Nouki et Mars ainsi que Remy et son fidèle Seyko. De son côté, Henri-Claude choisit Steven et sa petite Lucy ainsi que Michel et sa petite Rika. Après avoir approfondi avec eux pendant un date ils vont vivre des moments ensemble pour se découvrir. Ont-ils trouvé la perle rare qu'ils cherchaient ?