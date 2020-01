David Blaine : L'incroyable magicien des stars - Magie ou réalité ?

David Blaine n'a que vingt-trois ans quand son spectacle "Street Magic" a été diffusé pour la première fois sur ABC, transformant la magie télévisée en tournant la caméra sur le public. Sa marque de fabrique, la magie de rue, suscite des réactions qui émerveilleront le public et défieront toute attente. Dans "David Blaine: l'incroyable magicien des stars", la magie rencontre le documentaire dans une émission spéciale ou David Blaine éblouit les esprits des célébrités les plus connues dans le monde : David Beckham, Johnny Depp, Drake, Steph Curry, Dave Chappelle, John Travolta, Patrick Stewart, Emma Stone et Arnold Schwarzenegger.