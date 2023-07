Demon Slayer: Kimetsu no Yaibi - S01 E26 - Nouvelle mission

Tanjirô a réussi à maintenir le souffle perpétuel, et sa vitesse rivalise à présent avec celle de Kanao. Zen'itsu et Inosuke ayant également fait des progrès similaires, et tous trois ayant guéri de leurs blessures, une nouvelle mission leur est enfin assignée, et ils doivent faire leurs adieux au domaine des papillons.