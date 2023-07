Demon Slayer: Kimetsu no Yaibi - S01 E09 - Les démons aux ballons et aux flèches

Des démons font irruption dans le repaire pourtant très bien dissimulé de Tamayo et Yushirô. Tanjirô découvre qu'ils en ont après lui précisement, et bien qu'ils soient très puissants, il va tout faire pour commencer à honorer la requête de Tamayo et leur prélever du sang.