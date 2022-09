Escroc ou virtuose ? Le double visage du bon dentiste

Infos, Mag & Sport

Pendant six ans, Lionel Guedj a traité des centaines de personnes dans son cabinet de Marseille. Dentiste prodige, il s'est rapidement fait un nom dans les quartiers nord. Mais très vite, les soupçons s'installent : Lionel Guedj est-il le bon dentiste au grand cœur qu'il prétend être ? Comment des patients qui le consultaient pour un simple détartrage se sont-ils retrouvés avec une dizaine de dents dévitalisés et autant de couronnes ? Comment un dentiste de quartier est-il devenu le praticien le plus riche de France ?