Dragon Ball Super : Retrouvez la série événement sur TFX et MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

A l’occasion de la sortie du film “Dragon Ball Super : Broly”, (re)découvrez les épisodes de la série “Dragon Ball Super” en diffusion sur TFX et en Replay sur MYTF1.

Dans Dragon Ball Super, l’action se déroule quelques temps après la défaite de Boo, faisant suite à Dragon Ball Z. Après le combat contre Boo, la Terre connaît une période de paix. Cependant, le dieu de la destruction, Beerus, vient de se réveiller d'un sommeil de 39 ans avec l'intention d'affronter le Super Saiyan Divin, le guerrier légendaire dont parle une ancienne prophétie exprimée par le Poisson Oracle. Beerus part alors à la recherche de ce Super Saiyan Divin. Il apparaît sur la planète Kaio, là où se trouve Son Goku. Ce dernier décide de l'affronter mais malgré sa puissance en Super Saiyan 3, il ne parvient pas à le battre. Beerus va ensuite sur Terre accompagné de l'ange, Whis. Ils rencontrent Bulma, qui va les inviter à sa fête d'anniversaire. Tout se passe bien jusqu'au moment où Boo mange tous les flans. Beerus s'énerve et menace de détruire la planète Terre.

Qui sont les personnages ?

Les personnages principaux du manga Dragon Ball sont présents dans la série. Jaco, le patrouilleur galactique et Tights, la grande sœur de Bulma, tous deux créés en 2013 par Akira Toriyama dans le manga Jaco the Galactic Patrolman, apparaissent également. Les nouveaux personnages sont Beerus, le dieu de la destruction et Whis, son maître. Freezer fait également son retour avec une nouvelle transformation : Golden Freezer.

Dragon Ball Super : Retrouvez la série chaque dimanche, à partir de 8h40 sur TFX