Séries & Fictions ・ A partir du dimanche 25 avril sur TFX

Des amis qui se battent pour la Terre contre les forces mortelles de la plus incroyable race de guerriers de tous les temps et de tout l’espace. Des guerriers si impressionnants qu’ils ont juste à envoyer un des leurs pour détruire une planète entière. L'histoire se déroule alors que Raditz, un Saiyan qui révèle qu'il est le frère aîné de Goku, arrive et interrompt la grande paix.