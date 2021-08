Dragon Ball Z - S01 E101 - Le dernier souhait

Kaïoh essaie de faire un vœu à Porunga pour éloigner tout le monde sauf Freezer, mais Songoku déclare qu'il reste sur la planète Namek pour régler ses comptes. Après s'être beaucoup inquiété, Kaïoh cède et le souhait est transmis à Porunga via Dende. Il ne reste plus que Songoku et Freezer sur la planète Namek, qui est au bord de la destruction...