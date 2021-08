Dragon Ball Z - S01 E103 - Les dernières minutes avant l'explosion

La puissance se heurte à la puissance, et la fierté à la fierté, Songoku et Freezer poursuivent leur combat sans merci. Pendant ce temps, sur Terre, Bulma sent que le destin de Songoku est sinistre... Malgré son inquiétude, Songoku prend progressivement le dessus sur Frieza ! Personne dans l'existence n'est censé surpasser Freezer, et maintenant qu'il a trouvé une telle personne en la personne de Songoku, quelles terribles actions va-t-il entreprendre... ?