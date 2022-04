Dragon Ball Z - S01 E13 - Le passage secret

Tenshinhan et les autres commencent à escalader la tour Karin afin de recevoir l'entraînement de Kami. Pendant ce temps, Goku tombe de la Voie du Serpent pendant son sommeil et arrive en enfer. Ne pouvant plus remonter, Goku essaie de manger le fruit spécial d'Enma, mais les démons Gozu et Mezu le lui reprochent. Lorsqu'ils entendent l'histoire de Goku, ils le défient, lui promettant de lui révéler un chemin secret pour retourner à la Voie du Serpent s'il joue.