Dragon Ball Z - S01 E14 - Hospitalité princière

Krillin et les autres commencent leur entraînement intensif. Goku est de retour sur la voie du serpent. En chemin, il découvre un bâtiment et un étrange pouvoir l'attire à l'intérieur. Lorsque la propriétaire de l'immeuble, la princesse Hebi, voit Goku, c'est le coup de foudre. Elle utilise toutes sortes de ruses pour le retenir, mais Goku échappe totalement à la tentation et tente de poursuivre sa route.