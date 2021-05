Dragon Ball Z - S01 E15 - La tempête

Goku a finalement fait la moitié de son voyage. Gohan, qui s'entraîne toujours dans le désert, a le mal du pays et essaie de rentrer chez lui. Mais lorsqu'il sort du désert et trouve une côte, peu importe la distance qu'il parcourt, il se retrouve au point de départ. Trouvant cela étrange, Gohan escalade une montagne et apprend qu'il se trouve sur une île. Toujours imperturbable, il tente de s'échapper en radeau...