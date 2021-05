Dragon Ball Z - S01 E17 - La cité des guerriers

De retour dans la nature, Gohan commence enfin à s'entraîner pour de bon avec Piccolo. Le groupe de Krillin en a assez de voir que Kami ne veut pas les entraîner, et ils se retrouvent conduits dans une pièce où tous les temps se mélangent. Ayant transcendé le temps et l'espace, le quatuor est soudainement attaqué par un mystérieux duo, et ils perdent durement face à eux...