Dragon Ball Z - S01 E18 - La fin du voyage

Six mois après avoir été coupée, la queue de Gohan repousse et il se transforme à nouveau en singe géant ! Piccolo tente immédiatement de détruire la lune, mais il n'y parvient pas, quelle que soit l'intensité de ses attaques ! Goku a finalement atteint la fin de la Voie du Serpent et il cherche la maison de Kaio qui est censée s'y trouver...