Dragon Ball Z - S01 E20 - La légende des guerriers de l'espace

L'entraînement suivant que Kaio assigne à Goku est de frapper son assistant Gregory avec un marteau. Goku poursuit frénétiquement Gregory, qui court plus vite que Bubbles ! Un jour, Kaio raconte à Goku l'histoire brutale des Saiyans, et comment ils ont tous été détruits sauf quatre. Lorsqu'il entend cela, l'esprit de combat de Goku s'emballe et il s'entraîne dur pour vaincre les Saiyans !