Dragon Ball Z - S01 E21 - L'arrivée de l'ennemi

Goku termine son entraînement sur la planète de Kaio, et teste la puissance du Genki-dama, une super technique qu'il a apprise directement de Kaio. Mais les Saiyans approchent de la Terre plus tôt que prévu. Goku est ressuscité par les Dragon Balls afin de pouvoir retourner rapidement dans le monde des vivants... Le plus sinistre des cauchemars nous envahit depuis le ciel !