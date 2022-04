Dragon Ball Z - S01 E22 - Des graines très étranges

Les Saiyans Vegeta et Nappa atterrissent sur Terre, et sont à la recherche des plus grandes puissances de combat, ils volent vers l'endroit où se trouvent Piccolo et Gohan. Krillin s'y précipite également, et ils affrontent Vegeta et Nappa. Lorsque le groupe de Piccolo se prépare à combattre, Vegeta donne un ordre à Nappa. Les graines que Nappa plante dans le sol poussent si vite, c'est étrange...