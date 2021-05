Dragon Ball Z - S01 E23 - Une tactique monstrueuse

Le trio de Piccolo se heurte aux six Saibaimen apparus du sol ! Tenshinhan, Chaoz et Yamcha se précipitent sur le féroce champ de bataille. Maintenant que les six guerriers sont réunis, Vegeta propose un "jeu" où ils combattent chacun un Saibaiman en tête-à-tête.