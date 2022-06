Dragon Ball Z - S01 E73 - Sous l'apparence de Songoku

Trois combats font rage en même temps. D’un côté Freezer affronte Neil, de l’autre Geese tente de vaincre Vegeta et enfin, Songohan et Songoku, lequel est encore piégé dans le corps de Ginyû, s’allient pour battre ce dernier, qui a volé le corps de Songoku et qui cherche à en déclencher toute la puissance.