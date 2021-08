Dragon Ball Z - S01 E91 - L'attaque de Kaïoh, un nouvel échec pour Songoku

Ginyu, qui fait partie du groupe de Songohan, tente d'échanger les corps de Bulma et de Piccolo, mais Songohan comprend le plan et se retrouve une fois de plus en grenouille. Bulma est ravie d'être de retour dans son corps d'origine. Pendant ce temps, Songoku a un combat très difficile contre Freezer. Il commence à perdre d'un coup, mais en pensant à ses amis, il repart à l'offensive. Il tente alors de gagner le combat en utilisant un Kaio-Ken fois vingt Kamehameha...