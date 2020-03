Drop Dead Diva - S04 E09 - Un seul être vous manque...

Jane et Grayson prennent la défense d'une veuve qui a développé une addiction fort étrange vis-à-vis des cendres de son mari, alors que Kim et Parker remettent de plus en plus en question leur collaboration avec Gina au sein de l'agence. Jane, qui commence à accepter la disparition d'Owen, n'est quant à elle pas au bout de ses surprises…