Drop Dead Diva - S04 E07 - Haute trahison

Alors que Teri et Stacy découvrent des nouvelles sur Owen qui dévastent Jane, l’avocate décide de rester concentrée sur son travail, et défend Chloé, 16 ans, accusée de meurtre. Fatigué des mauvaises plaisanteries de Luke, Parker veut que Gina Blunt, avocate et amie, investisse dans l’agence. Pour ce faire, il charge Grayson de la séduire…