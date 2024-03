Endométriose : le combat continue avec Laëtitia Milot

6 ans après la diffusion de son film sur le mal qui la ronge depuis des années : l’endométriose, l’actrice-réalisatrice Laëtitia Milot raconte son quotidien aujourd’hui aux côtés de sa fille et de son mari, l’évolution de la maladie et comment elle continue le combat sans relâche. En 2018, Laetitia Milot décide en effet de révéler au grand jour dans un documentaire son combat quotidien contre une maladie encore méconnue à l’époque : l’endométriose. Un mal qui touche un grand nombre de femmes et provoque chez beaucoup d’entre elles l’infertilité. Lorsqu'elle a entamé le documentaire, l'actrice ne savait pas qu'il s'achèverait par la naissance inespérée de sa fille Lyana. La comédienne a filmé ainsi les étapes de sa grossesse après dix ans de lutte contre la maladie mais a surtout sensibilisé le public à la maladie elle-même et comment l’affronter. En recueillant des témoignages d’anonymes touchés par la maladie, mais aussi de personnalités telles que Julie Gayet, l’actrice aborde de front le problème dans le film et tente de faire bouger les lignes. En 2024, elle peut se féliciter d’y être arrivée. En grande partie grâce à ses actions et celles de l’association EndoFrance, dont elle est la marraine, le Président de la République Emmanuel Macron a fini par s’exprimer il y a 2 ans sur le sujet et a initié un plan de lutte national contre la maladie. Aujourd’hui, l’endométriose mobilise les chercheurs, suscite des campagnes de prévention notamment lors de la Journée mondiale de l’endométriose le 28 mars prochain. C’est à cette occasion que le film sera diffusé. *L’endométriose est une maladie qui toucherait une à deux femmes sur dix, soit 3 à 6 millions de femmes en France et environ 180 millions dans le monde.

En savoir plus sur Laëtitia Milot