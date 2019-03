Eva, Dans son mood : Regardez l'épisode 3 de la série événement sur MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |





Eva, Dans son mood

La saison 1 d’Eva, Dans son mood est à découvrir en exclusivité sur MYTF1. Au programme : enregistrement de son album, showcase et rencontres avec son public … De Cannes à Paris, Eva vous embarque dans sa nouvelle vie de chanteuse. Comment gère-t-elle ce succès si soudain ? Parvient-elle à vivre une vie comme celle de ses copines ? Comment trouver un équilibre entre vie pro et vie perso ? Eva partagera avec vous, tous ses secrets même les plus intimes. Entre excitation et angoisse, elle se confie à coeur ouvert !

Zoom sur la nouvelle star de la pop-urbaine #EVAQUEEN



Son visage ne vous est pas inconnu ? Si vous avez suivi les aventures de Jazz et Laurent, de leur mariage à Cannes à leur noël de rêve à Dubaï, vous avez probablement reconnu Eva.

Loin de suivre les pas de sa grande soeur, star de télé-réalité, Eva veut écrire sa propre histoire dans la musique. C’est au mariage de Jazz, en septembre dernier, que l’on découvre les premières notes de son tube “Mood”. Avant même sa sortie en intégralité, le refrain était sur toutes les lèvres ! Face au buzz de son premier titre, Eva enregistre très vite un duo avec Lartiste, “On fleek”. Là encore, le succès est au rendez-vous ! Sur Youtube, “Mood” totalise à ce jour 30 millions de vues et “On Fleek” bat tous les records avec 44 millions. Il y a quelques jours, Eva a dévoilé au grand public son dernier titre “Bella”.

Eva puise son inspiration dans le monde qui l’entoure et dans son “mood”. Elle veut parler aux filles de sa génération mais pas que. Star attitude, goût prononcé pour la mode, maîtrise des réseaux sociaux et collaborations de taille, Eva possède tous les ingrédients pour le succès ...

L’itinéraire d’une star avant l’heure, c’est maintenant sur MYTF1 !