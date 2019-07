Eva, dans son mood - S02 E01

Cette seconde saison débute par la fête d’anniversaire d’Eva en boîte de nuit à Nice. À cette occasion, Eva propose un showcase à plus de 3000 personnes et se voit remettre des mains de ses proches son premier disque d’or. À sa sortie de scène, la jeune artiste discute avec sa mère de son début de carrière et de sa bonne étoile, sa grand-mère. À peine remise de ses émotions, Eva part pour Paris afin d’interpréter son nouveau titre « Bella » à la télévision mais les répétitions ne se passent pas comme prévu … Découvrez la suite des aventures d’Eva Queen dans Eva, Dans son mood, saison 2 disponible exclusivement sur MYTF1.