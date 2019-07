Eva, dans son mood - S02 E02

Dans ce second épisode, Eva monte sur scène afin d’interpréter pour la première fois « Bella » en direct à la télévision et enchaîne avec l’enregistrement d’un nouveau titre en studio pour son premier album. Après une sortie shopping dans les rues de Nice avec ses amis, Eva décolle pour Lille pour participer à un concert de charité. La jeune artiste s’apprête à partager l’impressionnante scène du Zénith de Lille avec des artistes de prestige comme Amel Bent et M Pokora mais le stress commence à monter pour Eva … Découvrez la suite des aventures d’Eva Queen dans Eva, Dans son mood, saison 2 disponible exclusivement sur MYTF1.