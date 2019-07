Eva, dans son mood - S02 E03

Ce troisième épisode débute par le premier concert d’Eva au Zénith de Lille, son public est au rendez-vous et l’accompagne en chantant avec elle chacun de ses titres. Avant de quitter les lieux, Eva rencontre et reçoit quelques conseils d’Amel Bent et Adil Rami, des rencontres au sommet … La promotion de « Bella » s’intensifie et Eva enregistre le clip qui accompagnera ce nouveau tube. Au programme : trône doré, panthère noire et même hélicoptère sur la baie de Nice. À peine le clip mis en boîte, Eva retourne ensuite en studio pour enregistrer un nouveau titre avec Keblack. Découvrez la suite des aventures d’Eva Queen dans Eva, Dans son mood, saison 2 disponible exclusivement sur MYTF1.