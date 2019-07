Eva, dans son mood - S02 E04

Dans ce dernier épisode, direction le sud de la France pour Eva qui débute le tournage d’un nouveau clip pour « Alibi ». La jeune artiste est de plus en plus à l’aise devant la caméra et propose des visuels dignes des plus grands … Pour autant, Eva n’oublie pas ses amis et célèbre comme il se doit son anniversaire dans une sublime villa à Nice. Après un showcase devant des fans en délire, Eva apporte les dernières retouches à son album et pose devant l’objectif d’un grand photographe pour le visuel de la pochette. Découvrez la saison 2 d’Eva, Dans son mood disponible exclusivement sur MYTF1.