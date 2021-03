Eva, dans son mood - S02 Episode 1

En savoir plus sur Jazz

EVA a fait son entrée dans le milieu de la pop urbaine il y a quelques mois et est déjà reconnue pour son travail et ses titres à succès. Forte de ses millions de vues sur Youtube, elle sortira son album le 5 juillet. Entre sa fête d’anniversaire pour ses 18 ans à Nice, en passant par Paris, vivez la vie d’Eva, de son quotidien le plus simple à ses événements d’artiste. Désormais EVA navigue entre plateaux télé et scènes, et ce pour son plus grand bonheur : le fait d’accomplir son rêve de jeune fille.