Florence Foresti fait des sketches à la Cigale

Dans ce one-woman-show, enregistré à La Cigale, qu'elle a écrit et mis en scène, Florence Foresti n'a pas son pareil pour prendre des poses et interpréter des personnages tels que l'actrice hystérique, la nana qui se la raconte...autant de personnages jubilatoires et délirants qu'interprète cette virtuose de l'humour ! Originale dès son entrée sur scène, pétillante dans ses enchaînements, étonnante dans son rappel, Florence s'inspire des futilités de la vie et traque nos défauts et nos travers. Engagée, elle dénonce, avec beaucoup de tendresse, d'humour et énormément de dérision, l'inconséquence des garçons et la légèreté des filles !